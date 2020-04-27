İstanbul'da mahsur kalan Valentina: Keşke İspanya da Türkiye gibi olsaydı

İspanya’nın Valenciya kentinde yaşayan Valentina Blay Moreno (42), doğum günü nedeniyle izne çıkarak seyahat amacıyla İstanbul’a gitme planı yaptı. 9 Mart tarihinde uçakla İstanbul’a inen Moreno, Beyoğlu’nda bir pansiyona yerleşti. 10 gün boyunca İstanbul’da kalmayı planlayan Moreno’nun ülkesi İspanya, corona virüs salgını nedeniyle 13 Mart tarihinde olağanüstü hal ilan etti.

BİRDEN ORTADA KALDI

Hürriyet'in haberine göre; Kararın ertesi günü Moreno, dönüş biletini aldığı seyahat firmasını arayarak bilgi istedi. Dönüş biletini aldığı 19 Mart tarihinde uçağın kalkmasında herhangi bir kısıtlama olmadığını öğrenen Moreno, yoğunluk nedeniyle biletini erken tarihe de alamadı. 19 Mart’ta İstanbul Havalimanı’na giden Moreno, tüm uçak seferlerinin iptal edildiğini öğrendi. Yaşadığı şoku bir süre atlatamayan Moreno ağlayarak oteline döndü.

İspanya’da bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Moreno, “İstanbul’a kısıtlı bir para ile geldim. Yanımda getirdiğim para dönüş günüme kadar bana yetecekti. Ama ülkeme dönemediğim için az parayla burada kaldım. İspanya’daki arkadaşlarıma ulaştım. Bana para gönderdiler. Bir süre bu şekilde yaşadım. Arkadaşlarım da artık yardım edemez hale geldi. İspanya’da 88 yaşındaki babamla kalıyordum. Tek başına çalışıp ona da bakıyordum. İspanya’da ölüm oranları çok yüksek. Babam için de çok endişeleniyorum” dedi.

Ülkesine dönebilmek için İstanbul’daki İspanya Başkonsolosluğu ile irtibata geçtiğini söyleyen Moreno, “Konsolosluk görevlileri önümüzdeki günlerde Türkiye’nin İspanya’daki vatandaşlarını almak için uçak yollayacağını söyledi. Bu uçakla bizim gidebileceğimizi söylediler. Ancak benim o uçağa binecek param da yok. Konsolosluk yardımda bulunmuyor. Dönüş biletinin 331 Euro olduğunu söylediler. Arkadaşlarımdan yardım istedim. Ancak daha büyük bir sorun var. Bu uçak Madrid’e gidecek. Orada durum çok kötü. Ben gidersem 14 gün boyunca karantinaya alacaklar.

‘TÜRKİYE ÖRNEK OLDU’

Daha sonra ise sokağa bırakacaklar. Orada şehir dışına çıkma yasağı var. Benim yaşadığım şehir Madrid’e çok uzak. Bu konuda konsolosluk yardımcı olmuyor. Ben yaşadığım şehre uçakla gitmek istiyorum. İspanya yurtdışındaki vatandaşlarını gelip almadı. Türkiye bu konuda dünyaya örnek oldu. Keşke İspanya da Türkiye gibi olsaydı. Türkiye yurtdışından vatandaşlarını getiriyor. Karantinadan sonra yaşadığı şehre götürüyor. Eve gideceğim günü bekliyorum. Çok mağdur oldum” dedi.