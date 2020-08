İstanbul’da manzara yine aynı! Boş tarlalar mezbahaya döndü

Kesim sırasında ise çocukların kurbanlıkların başında olması dikkat çekti. Başakşehir’de her yıl mezbahaneye dönen Şahintepe’de bu yıl aynı manzaranın ortaya çıkmaması için zabıta ekipleri nöbetteydi. Ancak buraya 500 metre uzaklıktaki Olimpiyat Stadyumu’nun yanındaki açık alan adeta meshabaya döndü. Alanda hiçbir hijyen kuralına uyulmadığı gibi herhangi bir belediye görevlisi de yoktu. Hemen hemen kesilen her kurbanlığın başında çocuklar bulunuyordu. Kurbanlıkları vatandaşlar kendi imkanlarıyla keserken, atıklar ise alanda açılmış ve etrafında Başakşehir Belediyesi yazan şeritlerle çevrilmiş çukurlara atıldı. Alanda kurbanlık kesenlerden Sami Arıcı, kasap olduğunu belirterek, “Küçükbaş hayvanı 100 TL’ye kesip derisini yüzüp sahibine teslim ediyoruz. Büyükbaş hayvanı ise 800 ile bin TL arasında kesiyoruz. Burayı belediye ayarladı. Kazıp etrafına şerit çekti. İzin vermeselerdi, kesemezdik. Bence gayet hijyenik. Hemen poşete koyuyoruz. Şu an maskem yok ama dikkat ediyorum” dedi. Kurbanlığını kestirmek için getiren Nizar Emin de, “Hayvanı burada aldım. Arabam olmadığı için burada kestiriyorum. Kapının önünde kessem daha kötü olacaktı. Belediyeye ait olan yerlerle fiyatı hemen hemen aynı. Biraz hijyenik değil ama evde yıkarız” diye konuştu.

Sıra çokmuş

Bağcılarda da manzara aynıydı. Kurbanlıklar sokak başlarında ve evlerin bahçesinde kesildi. Koronavirüs tedbirleri de hiçe sayılmıştı. TEM Otoyolu’nun yan yolundaki açık alan da kurban kesimine sahne oldu. Burada kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, “Belediyenin belirlediği alanlar biraz pahalı hem de sıra çok. O yüzden burada evimizin yanında kestik çevreyi kirletmiyoruz” dedi. Bağcılar Belediyesi’nin yasal kesim alanı olarak belirlediği yerlerde ise yoğunluk vardı bu alanlarda da dikkatimizi çeken maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmamasıydı. Bayrampaşa’da da kaçak kesim yapan vatandaşlar sokakları ve boş alanları mezbahaneye çevirdi. Avcılar ve Esenyurt’ta sokaklarda ve boş arsalarda kaçak kesim yapılırken kesim anlarını çocukların da izlemesi dikkat çekti.

Oto yıkamacılar mezbahaya döndü

İstanbul’da açık alanlarda kesim yapanların sayısı azalsa da kaçak kesimin yeni adresi oto yıkamacılar oldu. Bazı vatandaşlar uyarılara ve koronavirüse rağmen kurbanlarını, hijyenik ortama sahip olmayan oto yıkamacılarda kestirdi. Kağıthane’de de bazı vatandaşlar oto yıkamacıda kurban kesimi yaptırırken, bir kasabın sokak ortasında, bir pikabın kasasında kurbanlık etleri doğradığı görüldü.