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10.07.2020 - 11:12 | | İHA

İstanbul’da maskeyi uygun şekilde takmayı reddedince ceza yedi!

İstanbul’da Jandarma trafik ekipleri corona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıtlarda sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetlemede maskeyi uygun şekilde takmayı ısrarla reddeden bir vatandaş ise ceza yedi.

İstanbul’da maskeyi uygun şekilde takmayı reddedince ceza yedi!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıtlarda sosyal mesafe denetimi yaptı. Yapılan denetlemede otobüs ve minibüsler durdurularak maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı.

Ekiplerin denetleme yaptığı bir otobüste maskesini uygun takmayan ve sadece ağız kısmını kapatan Beyaz Koç, jandarmanın uyarılarına rağmen maskeyle burnunu kapatmamakta ısrar edince Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten idari para cezasına çarptırıldı. Öte yandan durdurulan diğer bir minibüste ise hasta olduğunu söyleyen ve bu yüzden maske takmadığını iddia eden Duygu Kaymaz da maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL idari para cezasına çarptırıldı.

 

 

81 ilin atık suyunda korona virüs incelemesi! İstanbul'u geçti...Türkiye'de koronavirüsün atık sulardaki varlığının araştırılması için devam eden çalışmalarda ilk sonuçlar alındı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi, "Analizlere bakıldığında atık suda SARS-CoV2'yi en yoğun olarak biz bugüne kadar, Konya ilinde gözlemledik. Konya ilini takip eden İstanbul'du. İstanbul ve Konya açık ara diyelim, onları takiben ise Bursa, İzmit, İzmir ve Antalya'nın bazı bölgelerinde virüs konsantrasyonlarına gözlemlenebilir mertebede rastladık" dedi.
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