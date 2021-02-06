İstanbul'da Napolyon dönemine ait altın paralarla yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Havalimanında yürütülen ''Kaçakçılık suçu'' ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, 2 Şubat gece saatlerinde gümrüklü saha çıkışında uygulama yapıldı.

Uygulamada, durumundan şüphelenilen A.B. (49) durduruldu. Yapılan aramalarda gümrük müdürlüğüne bildirim yapmadan yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan her biri 300-500 avro değerinde 7 farklı markadan lüks kol saatleri ile Napolyon döneminde 1851-1914 yılları arasında üretilmiş 153 Fransa altın parası bulundu.

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüpheliye, adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bu arada, şüphelinin havalimanındaki şüpheli hareketleri ve polisin takibi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.