10.11.2020 - 17:27 | | İHA
İstanbul'da önemli HES kodu kararı!
Pandemi süresince pazar yerlerinde bir dizi tedbir alan Eyüpsultan Belediyesi, artan koranavirüs vakaları nedeniyle bu önlemlere bir yenisini daha ekledi.
Bu kapsamda semt pazarlarında Covid-19’la mücadelede yeni bir sisteme geçildi. Artık pazar yerlerinde HES kodu olmayan veya uygulamada riskli gözüken pazar esnafı tezgah açamayacak.
Uygulamaya geçilmesi ile birlikte Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabah saatlerinde pazar yerlerine giderek denetlemelere başladılar. Tezgah sahibi ve tezgah arkasında bulunan çalışanların HES kodları kayıt altına alınarak kontrol edilirken risk oluşturanların satış yapmalarına ise izin verilmedi. Ayrıca pazarcı esnafının ateş ölçümleri de zabıta ekiplerince yapıldı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.