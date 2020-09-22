İstanbul'da organ mafyasına operasyon! 300 bin TL...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Organ ve Doku Ticareti" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, 3 Eylül tarihinde aralarında akrabalık bağlı olduğunu beyan ederek karaciğer nakli için Etik Kurulu'na verici olarak başvuran Irak uyruklu E.H.N.A. ile alıcı olarak başvuran M.H.A.A. isimli şahısların çelişkili beyanda bulunmaları üzerine araştırma başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda şahısların akraba olmadıkları ve Irak uyruklu A.A.N.N. isimli şahsın vasıtasıyla tanışarak akrabalık senaryosunu ezberlemelerinin devamında kurala yalan beyanda bulundukları belirlendi. Bu kapsamda 3 şahıs yakalandı.

300 BİN TL'YE ANLAŞTILAR

Aynı gün etik kuruluna karaciğer nakli için verici olarak başvuran Y.K. ile alıcı olarak başvuran İ.A. isimli şahısların beyanlarının da çelişkili bulunması üzerine şahıslarla ilgili yapılan araştırmalarda Y.K. isimli şahsın Kahramanmaraş'ta memur olduğu ve bir meslektaşı aracılığıyla tanıştığı İ.A. isimli şahısla 300 bin TL karşılığında nakil için anlaştığı belirlendi. Y.K. ve İ.A. isimli şahıslar ile birlikte olaya aracılık ettiği belirlenen İ.A. isimli şahsın yakını C.A. isimli şahıs yakalandı.

Çalışmaların devamında sosyal medya platformunda "Maddi sebeplerden dolayı böbreğimi bağışlamak istiyorum" şeklinde paylaşımda bulunduğu belirlenen S.D. isimli şahıs 4 Eylül tarihinde yakalandı. Şahıs ekonomik yönden zor durumda olduğu ve borçlarından dolayı bu paylaşımda bulunduğunu beyan etti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Geçtiğimiz günlerde toplanan etik kuruluna alıcı olarak başvuran Kazakistan uyruklu D.I. ile verici olarak başvuran Ukrayna uyruklu M.K. isimli şahısların farklı ülkelerde ikamet etmelerine rağmen birbirlerini uzun yıllardır tanıdıkları yönünde çelişkili ifadeler kullanmaları üzerine yapılan araştırmalarda şahısların S.Ş. isimli şahıs aracılığıyla sosyal medya üzerinden tanıştıkları belirlendi. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 10 şahıstan 4'ü işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken 6 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.