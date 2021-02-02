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02.02.2021 - 11:09 |

İstanbul'da oto tamirhanesinde yangın

İstanbul Kağıthane'deki bir oto tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri ile 3 araç zarar gördü.

İstanbul'da oto tamirhanesinde yangın

İstanbul Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde bulunan Eski Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi'nde, 4 katlı binanın giriş katındaki oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ile içeride bulunan biri lüks, 3 araçta hasar oluştu.

 

 

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