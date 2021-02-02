İstanbul'da oto tamirhanesinde yangın

İstanbul Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde bulunan Eski Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi'nde, 4 katlı binanın giriş katındaki oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ile içeride bulunan biri lüks, 3 araçta hasar oluştu.
İstanbul'da dev fuhuş operasyonuİstanbul'da fuhuş çetesi 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir operasyonla çökertildi. 32 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında çetenin yönetici kadrosunda bulunan 14 şüphelinin de bulunduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı.