Olay geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde 15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ±'nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re Nuh TunÃ§ (33) isimli bir kiÅŸi otogara gelen bir otomobilde darp edilip aÅŸaÄŸÄ±ya atÄ±ldÄ±. Kanlar iÃ§inde kalan Nuh TunÃ§'a o sÄ±rada oradan geÃ§en saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± bir kadÄ±n yardÄ±m etti. Ã‡evredekilerin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ekibi geldi. BaÅŸÄ±ndan yaralanan Nuh TunÃ§, yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan GaziosmanpaÅŸa Taksim EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

"DÃœÅžTÃœ VE ARABA ONU BIRAKIP GÄ°TTÄ°"

TunÃ§'a yardÄ±mÄ±na gelenlerden Ãœnal GÃ¼nde, "DÃ¼ÅŸtÃ¼ ve araba onu bÄ±rakÄ±p gitti. Bir kadÄ±n geldi. 'Ben saÄŸlÄ±kÃ§Ä±yÄ±m' dedi. Ä°lk yardÄ±mda bulundu. KafasÄ±ndan yaralanmÄ±ÅŸ. KulaÄŸÄ±ndan da kan geliyordu" diye konuÅŸtu. Polisin olayla ilgili incelemesi sÃ¼rÃ¼yor.