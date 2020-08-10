MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Ä°stanbul'da otogarda dehÅŸet! Dövüp otomobilden attÄ±lar
ABONE OL
10.08.2020 - 09:54 | | DHA

Ä°stanbul'da otogarda dehÅŸet! Dövüp otomobilden attÄ±lar

Ä°stanbul'un BayrampaÅŸa ilÃ§esinceki 15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ±'nda dehÅŸet anlarÄ± yaÅŸandÄ±. Otomobilden atÄ±lan bir kiÅŸi kanlar iÃ§inde kaldÄ±.Â

Olay geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde 15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ±'nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re Nuh TunÃ§ (33) isimli bir kiÅŸi otogara gelen bir otomobilde darp edilip aÅŸaÄŸÄ±ya atÄ±ldÄ±. Kanlar iÃ§inde kalan Nuh TunÃ§'a o sÄ±rada oradan geÃ§en saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± bir kadÄ±n yardÄ±m etti. Ã‡evredekilerin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ekibi geldi. BaÅŸÄ±ndan yaralanan Nuh TunÃ§, yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan GaziosmanpaÅŸa Taksim EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

"DÃœÅžTÃœ VE ARABA ONU BIRAKIP GÄ°TTÄ°"

TunÃ§'a yardÄ±mÄ±na gelenlerden Ãœnal GÃ¼nde, "DÃ¼ÅŸtÃ¼ ve araba onu bÄ±rakÄ±p gitti. Bir kadÄ±n geldi. 'Ben saÄŸlÄ±kÃ§Ä±yÄ±m' dedi. Ä°lk yardÄ±mda bulundu. KafasÄ±ndan yaralanmÄ±ÅŸ. KulaÄŸÄ±ndan da kan geliyordu" diye konuÅŸtu. Polisin olayla ilgili incelemesi sÃ¼rÃ¼yor.

ElazÄ±ÄŸâ€™da meydana gelen hortum kameradaElazÄ±ÄŸâ€™Ä±n Baskil ilçesinde kÄ±sa süreli hortum etkili oldu.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

LGS tercih sonuçlarÄ± giriÅŸ ekranÄ± - T.C kimlik numarasÄ± ve doÄŸum tarihinizi yazarak LGS tercih sonucunuzu öÄŸrenin!

LGS tercih sonuÃ§larÄ± giriÅŸ ekranÄ± - T.C kimlik numarasÄ± ve doÄŸum tarihinizi yazarak LGS tercih sonucunuzu Ã¶ÄŸrenin!

Milyonlarca kiÅŸiyi kapsÄ±yor! Yüzde 52 arttÄ±...

Milyonlarca kiÅŸiyi kapsÄ±yor! YÃ¼zde 52 arttÄ±...

Sokak ortasÄ±nda tekmeli - yumruklu 'duman' kavgasÄ±

Sokak ortasÄ±nda tekmeli - yumruklu 'duman' kavgasÄ±

Ä°syan etti: 'Çok korkunç ve üzücü'

Ä°syan etti: 'Ã‡ok korkunÃ§ ve Ã¼zÃ¼cÃ¼'

SÄ±radaki Haber