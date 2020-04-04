04.04.2020 - 20:38 | | DHA
Ä°stanbul'da Pandemi Kurulu ToplantÄ±sÄ± sona erdi
Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°l Pandemi Kurulu toplantÄ±sÄ± video konferans yÃ¶ntemiyle gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â
Vali Yerlikaya Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla toplantÄ±nÄ±n sona erdiÄŸini duyurdu. Yerlikaya, "Ä°l Pandemi Kurulu toplantÄ±mÄ±zÄ± video konferans yÃ¶ntemi ile gerÃ§ekleÅŸtirdik. Kurul Ã¼yelerimize teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ã–neriler, Ä°l HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu'nda deÄŸerlendirilecek" dedi.Â
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Polis havadan helikopterle uyardÄ±: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgÄ±nÄ± için alÄ±nan önlemler kapsamÄ±nda, helikopterlerle vatandaÅŸlara anons yaparak, "Kendi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve çevrenizdekilerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± için evinizde kalÄ±n. 65 yaÅŸ üstü ve 20 yaÅŸ altÄ± vatandaÅŸlarÄ±n sokaÄŸa çÄ±kmasÄ± yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.