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30.08.2020 - 10:03 | | DHA

İstanbul'da pes dedirten görüntü! Yasağa rağmen asker uğurlayıp drift attılar

İstanbul Ümraniye’de otomobillerle asker uğurlaması yapan bir grup genç, konvoy halinde gittikten bir süre sonra cadde üzerinde yolu trafiğe keserek dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. O anlar cep telefonuyla böyle görüntülendi.

İstanbul'da pes dedirten görüntü! Yasağa rağmen asker uğurlayıp drift attılar

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de Alemdağ Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Asker eğlencesi yapan bir grup dörtlülerini yaktıktan sonra kornalara basan sürücüler, konvoy halinde semtte bir süre tur attı.

YOLU KAPATTILAR DRİFT ATTILAR

Grup ardından Alemdağ Caddesi üzerine gelerek yolu trafiğe kapatarak drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Araçların geçişine izin vermeyen ve cadde üzerinde trafiğin oluşmasına neden olan magandalar ardından ilçenin cadde ve sokaklarında defalarca yanlama yaparak adeta terör estirdi.

İstanbulda pes dedirten görüntü Yasağa rağmen asker uğurlayıp drift attılar

Konvoy halinde ilerleyen grup araç camlarından sarktıktan sonra makas atarak trafikte dehşet saçtı. Asker uğurlamada magandalar hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Trafikte insanları bir an olsun düşünmeyen ve yollarından alı koyan magandalar, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

 

 

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