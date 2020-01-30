İstanbul'da PKK'ya ağır darbe! 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube ekipleri, geçtiğimiz 21 Ocak akşamı Arnavutköy İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir markete el yapımı patlayıcıyla düzenlendiği ihbarını aldı.

Ekiplerin yaptığı soruşturmada, saldırıyı düzenleyen 3 şüpheli şahsı tespit etti. Ölü ve yaralının olmadığı saldırı sonrasında, olay yerinde bulunan güvenlik kameraları ile 3 saldırgan tespit edildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması YDGH içerisinde faaliyet yürüten şahısları tespit eden ekipler, yakalanması için önceki akşam Özel Harekat ekiplerinin desteğinde operasyon düzenledi.

28 Ocak gecesi Arnavutköy'de düzenlenen eş zamanlı baskında 3 şüpheli şahıs yakalanıp gözaltına alındı. Aynı gece düzenlenen bir başka operasyonda ise geçmiş tarihlerde bölücü terör örgütü PYD/YPG’nin Suriye yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 3 kişi daha gözaltına alındı.

Öte yandan yakalanan 3 kişinin yasadışı yollarla yurda girdiği ve İstanbul’da ikamet ettikleri tespit edidi.

Bölücü terör örgütü mensubu 6 şüpheli TEM Şube'ye götürülüp sorguya alandı. Aynı gün bir PKK/KCK mensubu da teslim oldu. Bölücü terör örgütünün saflarında eylem yaparken, 2 yıl önce örgütten kaçıp Türkiye’ye giriş yaptığını itiraf eden terörist, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı oldu.

Örgüte dair kritik bilgiler verdiği öğrenildi.