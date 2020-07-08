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08.07.2020 - 06:17 | | DHA

İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın!

Sarıyer Garipçe'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın!

Garipçe Yolu 15 Temmuz Şehitler Ormanı'na bağlantı noktasında gece saatlerinde ormanlık alanın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. 

İstanbulda sabaha karşı korkutan yangın

 

 

Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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