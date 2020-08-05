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05.08.2020 - 04:12 | | İHA

İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın!

Beşiktaş’ta 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada bulunan vatandaşlar yangından etkilenmeden tahliye edilirken, yangın olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye tarafından söndürüldü.

İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın!

Olay saat 03:00 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi Girgin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbulda sabaha karşı korkutan yangın

Binada bulunan vatandaşlar yangından etkilenmeden tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının sıçradığı elektrik tellerine müdahale amaçlı elektrik ekipleri çağrılırken, yangın sonrası binada hafif çaplı hasar oluştuğu görüldü.

İstanbulda sabaha karşı korkutan yangın

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