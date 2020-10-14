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14.10.2020 - 15:48 | | İHA

İstanbul'da sahte içki şoku! Ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

 İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Polis olayla ilgili 52 şüpheliden 50'sini gözaltına aldı.

İstanbul'da sahte içki şoku! Ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

İstanbul'da sahte içki nedeniyle toplam 49 kişi zehirlendi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9'a yükseldi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri sahte alkol satan 52 kişiyi tespit etti.

Yapılan çalışmalarda 50 şüpheli gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Ankara'da sıcak dakikalar! Hastalar başka hastaneye nakledildiGelen son dakika haberine göre; Ankara'da Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda yaşanan arıza üzerine yoğun bakımdaki 12 hasta diğer hastanelere nakledildi.
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