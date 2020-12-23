İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

4 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı da polis kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri sahte parfüm üretiminin ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri üç ilçede 10 farklı adrese operasyon düzenledi.

Dün Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde 10 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 70 milyon 785 bin 270 lira olan 1 ton saf alkol, 2 ton 320 litre doluma hazır parfüm, 42 bin 179 adet satışa hazır halde dolu parfüm, 32 bin 752 adet boş parfüm şişesi, 617 bin 725 adet parfüm kutusu, 5 adet parfüm kapak takma makinesi, 1 adet parfüm paketleme makinesi ile çok sayıda kapak ve etiket ele geçirildi. 4 kişi ise gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, ele geçirilen toplam 693 bin 196 adet ürün Fatih'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.