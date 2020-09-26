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26.09.2020 - 12:13 | | DHA/İHA

İstanbul'da şehir eşkiyaları dehşet saçtı

İstanbul Bahçelievler'de 4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesiyle dışarı çıkardıktan sonra dövüp 7 metre yükseklikten dereye attı. Yaşanan dehşet anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da şehir eşkiyaları dehşet saçtı

Olay, 7 Temmuz Salı günü İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler'de 4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesi ile dışarı çıkardı. Dışarı çıkardıkları restoran sahibinden para isteyen 4 kişi, daha sonra darp etmeye başladı.

Restoran sahibini darp eden saldırganlar daha sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına attı. Ağır şekilde yaralanan restoran sahibi çevredekiler tarafından çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Restoran sahibine dehşeti yaşatan 4 saldırgandan ikisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

TEKRAR YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Daha sonra savcılık 2 saldırgan için yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Saldırganların birinin yakalanması için çalışma sürerken, 1 kişinin de de askerde olduğunu öğrenildi.

 

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