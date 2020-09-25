İstanbul’da servislere yüzde 11.5’lik zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nce (UKOME) alınan kararla; geçen yıl 243 lira olan 0-1 kilometre ücreti bu yıl 271 liraya, 583 lira olan 23-25 kilometre ücreti 650 liraya yükseldi. 25 kilometreyi aşan her kilometre için geçen yıl 5.10 lira olan ücret ise bu yıl 5.69 lira olarak uygulanacak.