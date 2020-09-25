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25.09.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

İstanbul’da servislere yüzde 11.5’lik zam

İstanbul’da 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci ve personel taşımacılığı yapan servis ücretlerine yüzde 11.5 zam yapıldı.

İstanbul’da servislere yüzde 11.5’lik zam
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nce (UKOME) alınan kararla; geçen yıl 243 lira olan 0-1 kilometre ücreti bu yıl 271 liraya, 583 lira olan 23-25 kilometre ücreti 650 liraya yükseldi. 25 kilometreyi aşan her kilometre için geçen yıl 5.10 lira olan ücret ise bu yıl 5.69 lira olarak uygulanacak.

Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.
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