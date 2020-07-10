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10.07.2020 - 14:40 | | DHA

İstanbul'da 'Şeytanla Savaşan Mikail' tablosu ele geçirildi!

İstanbul’da taklit tabloyu gerçekmiş gibi satmaya çalışan 2 kişi operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul'da 'Şeytanla Savaşan Mikail' tablosu ele geçirildi!

Sultanbeyli'de 2 kişinin ellerinde bulunan bir tabloyu satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Şüphelileri kimliklerini belirleyen polis ekipleri 1 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Ümraniye'de operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Salih D. (39) ve Turan D. (53) gözaltına alındı.

Şüphelilerin satmaya çalıştığı tablonun Raffaello Sanzio'ya ait 'Şeytanla Savaşan Mikail' tablosunun taklidi olduğu belirlendi. Şüphelilerin taklit tabloları gerçekmiş gibi satmaya çalıştıkları ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

 

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