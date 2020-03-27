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27.03.2020 - 13:53 | | İHA

İstanbul'da sıcak saatler! Maske alış verişinde silahlı kavga

Beylikdüzü’nde maske ticareti yapıldığı öğrenilen bir iş yerinde çıkan anlaşmazlıkta silahlar konuştu. İş yeri içinde biri kadın toplam 4 kişi yaralanırken yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul'da sıcak saatler! Maske alış verişinde silahlı kavga

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan maske satışı yapıldığı öğrenilen iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, taraflar arasında maske alışverişi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan kavgada silahlar çekildi. Olay yerinde birisi kadın toplam 4 kişi yaraladı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerine 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerinde 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çok sayıda mermi kovanın da bulunduğu iş yeri içerisinde olay yeri inceleme ekipleri çalışmalara başladı. Ekipler, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturmaya başladı.

İstanbulda sıcak saatler Maske alış verişinde silahlı kavga

İstanbulda sıcak saatler Maske alış verişinde silahlı kavga

İstanbulda sıcak saatler Maske alış verişinde silahlı kavga

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden paylaştı! Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayınSağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, “Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın” diyerek tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.
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