İstanbul'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

Atikali Mahallesi Keskin Dede Çıkmazı'ndaki bir boş bahçede yaralı 2 kişinin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.
Yapılan incelemede, Hasan Arı ve Erdem Gökcen'in silahla ateş edilmesi sonucu yaralandıkları belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde boş mermi kovanı bulamayan polis ekipleri, yaralıların nerede ve kim ya da kimler tarafından vurulduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.