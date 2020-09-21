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21.09.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

İstanbul'da sivrisinek seferberliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Batı Nil Virüsü Ateşi, Zika Virüsü, Ensefalit, Sarı Humma gibi hastalıkları taşıma potansiyeline sahip Asya Kaplan Sivrisineği’nin (AEDES) İstanbul’da yayılmaması seferberlik başlattı

İstanbul'da sivrisinek seferberliği

Asya Kaplan Sivrisineği Mücadele Yönetim ve Eylem Planı’nı hazırlayan İBB, 20 ilçede tespit edilen Asya Kaplan Sivrisineği’nin yayılma alanlarına müdahele ederek, sivrisineğin çoğalmasını engelleyecek.

Sivrisinekle mücadele için düzenlenen panelde konuşan İBB Sağlık Daire Başkanı Uzm. Dr. Önder Yüksel Eryiğit, “2022 yılında, acil durumlar dışında, kimyasal mücadeleyi sonlandırmayı hedefliyoruz. İtalya, bu sinekle mücadele için yıllık 3 Milyar Euro harcıyor.  İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan’ı etkisi altına alan bu tür ile mücadelede biz yolun başındayız” dedi.

Prof. Dr. Salih Bülent Alten de istilacı ve saldırgan bir tür olan Asya Kaplan Sivrisineği’ne karşı hızlı alınacak önlemlerle sivrisinek popülasyonunu azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

 

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