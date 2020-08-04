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04.08.2020 - 13:43 | | İHA

İstanbul'da şok eden anlar! Asker uğurlamasında corona unutuldu

Sultanbeyli'nin Battalgazi Mahallesi'nde bir grup genç, asker eğlencesinde sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çekti. O anlar cep telefonu kamerasından kaydedildi.

İstanbul'da şok eden anlar! Asker uğurlamasında corona unutuldu

Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam asker eğlencesi düzenlendi. Asker eğlencesine katılan bir grup genç sosyal mesafesiz ve maskesiz el ele tutulup halay çekti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı halayda gençler adeta kendilerinden geçerek ilginç bir halay çekti. O anlar ise bir cep telefonu kamerasından kaydedildi. Görüntülerde bir grup gencin asker eğlencesinde toplanarak sosyal mesafesiz ve maskesiz halay çektiği görülüyor.

Öte yandan, halay çeken bazı gençlerin maskeleri ağızlarında olması gerekirken maskelerin kollarında takılı olması da dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika! Malatya Pütürge'de korkutan deprem! Büyüklüğü 5.2! İlk görüntüler...Gelen bir son dakika haberine göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Hasara var, can kaybı yok" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu, "Hasara dönük ihbar yok" ifadelerini kullandı.
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