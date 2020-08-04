04.08.2020 - 13:43 | | İHA
İstanbul'da şok eden anlar! Asker uğurlamasında corona unutuldu
Sultanbeyli'nin Battalgazi Mahallesi'nde bir grup genç, asker eğlencesinde sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çekti. O anlar cep telefonu kamerasından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam asker eğlencesi düzenlendi. Asker eğlencesine katılan bir grup genç sosyal mesafesiz ve maskesiz el ele tutulup halay çekti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı halayda gençler adeta kendilerinden geçerek ilginç bir halay çekti. O anlar ise bir cep telefonu kamerasından kaydedildi. Görüntülerde bir grup gencin asker eğlencesinde toplanarak sosyal mesafesiz ve maskesiz halay çektiği görülüyor.
Öte yandan, halay çeken bazı gençlerin maskeleri ağızlarında olması gerekirken maskelerin kollarında takılı olması da dikkatlerden kaçmadı.
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