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22.07.2020 - 09:29 | | DHA

İstanbul'da şok eden görüntü! Kucağında çocukla kamyonet kullandı

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul’da bir sürücü, O-3 Bağlantı Yolu'nda kucağına aldığı çocukla kamyonet kullandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da şok eden görüntü! Kucağında çocukla kamyonet kullandı

Görüntüler gece saatlerinde Topkapı -TEM Otoyolu o-3 Bağlantı Yolu'nda Sağmalcılar mevkiinde çekildi. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, 34 MM 7326 plakalı kamyonetin sürücüsünün, kucağında bir çocukla kamyoneti kullandığı görülüyor.

Görüntülerde sürücü, hızla akan trafikte kamyoneti kullanmaya devam ederken, sürücünün kucağında oturan çocuk ise hiçbir şeyden habersiz olarak çevreyi izliyor. Bir süre bu şekilde yoluna devam eden sürücü, görüntülerinin çekildiğini fark edince otogar istikametinde gözden kayboldu.

 

 

 

İstanbul'da toplu taşıma denetimleri sürüyorstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında sabah sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve ticari taksilerdeki denetimleri sürüyor.
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