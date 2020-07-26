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26.07.2020 - 12:05 | | İHA

İstanbul'da şok eden yat partisi! Coronavirüse rağmen eğlendiler

İstanbul Boğazı'nda yatta düğün ve doğum günü partisi düzenleyenler ne maske taktı ne de sosyal mesafeyi umursadı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Korona virüs salgınına rağmen bazı tekne ve yatlarda eğlence tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen düzenlenen partilerde kurallar hiçe sayılıyor. Sosyal medyada yer alan yat partilerinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Görüntülerde boğaza açılan tekne ve yatlarda düzenlenen doğum günü ile düğüne katılan kişiler salgına rağmen doyasıya eğleniyor.

İstanbulda şok eden yat partisi Coronavirüse rağmen eğlendiler

Zorunlu olmasına rağmen maske takmayan ve hiçbir kuralı umursamayan kişiler, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

 

Yat partisinde maske ve sosyal mesafe unutuldu!İstanbul Boğazı'nda düğün ve doğum günü partisi organizasyonlarında maske ve sosyal mesafe unutuldu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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