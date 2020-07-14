MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’da şoke eden görüntü! Taksici nakavt etti...
ABONE OL
14.07.2020 - 09:33 | | İHA

İstanbul’da şoke eden görüntü! Taksici nakavt etti...

İstanbul Ataşehir’de bir taksici, kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen müşterisini 2 yumrukla yere serdi. Parasını alan taksici aracına binip giderken, o anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Ataşehir Esatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirsiz olan 34 TCM 82 plakalı taksinin sürücüsü, alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca aldı. Taksici bir süre sonra müşterisini oturduğu sokağa getirdi. Ancak müşterisi ile taksici arasında ücreti ödememesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre müşteri hakaret ve küfür etmeye başladı. Duruma sinirlenen taksici de müşterisine yumruk attı. Şahsın sözlü karşılık vermesi üzerine bir yumruk daha atan taksici, müşterisini yere serdi. Saldırgan taksici ardından taksiye binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kastamonu'da yolcu otobüsü kaza yaptı! 13 kişi yaraladıGelen bir son dakika haberine göre, Kastamonu'nun Küre ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ÖSYM 2020 YKS sonuç gününü duyurdu! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2020 YKS sonuç gününü duyurdu! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak?

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

Deprem mi oldu Kandilli? 14 Temmuz son depremler listesi

Deprem mi oldu Kandilli? 14 Temmuz son depremler listesi

Sıradaki Haber