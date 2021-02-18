İstanbul’da son gün karı

İstanbul’da günlerdir etkili olan kar yağışı dün zirve yaptı. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken evlerinden çıkıp işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. TEM Otoyolu Kavacık Mevkii Edirne istikametinde trafik durma noktasına gelirken, Sarıyer Büyükdere Caddesi de yoğun yağış nedeniyle bir süre karla kaplandı. Ana arterlerde trafikte sorun yaşanmazken, özellikle ara sokaklarda ve yokuşlarda sürücüler zor anlar yaşadı. Kağıthane’de işe gitmek için yola çıkan birçok kişi eğimli bölgelerde araçlarıyla bir süre mahsur kaldı. Üsküdar’da ise buzlanan yolda kaza yapan sürücüler konuşurken, arkadan gelen cip kayarak aralarına daldı. Bir kişi kendini parka atarken iki kişi cipin çarpmasıyla yaralandı. Siparişleri yetiştiren motokuryeler de kar ve buzla mücadele etmek zorunda kaldı.

Karlı İstanbul

Kar nedeniyle Taksim Meydanı da beyaza bürünürken, İstiklal Caddesi, Ortaköy Meydanı ve Kız Kulesi’nde de güzel görüntüler oluştu. Eminönü, Galata Köprüsü ve Sultanahmet Meydanı da karla süslendi. Balat’ın dik sokaklarında ise çocuklar kayarak karın tadını çıkardı.

Hava sıcaklıklarının 8 ile 10 derece artarak mevsim normallerine döneceğini belirten Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Sıcaklıklar yarından itibaren 8-10 dereceye çıkarak mevsim normallerine dönecek. Doğu, Anadolu ve Doğu Karadeniz’de kar yağışı 1-2 gün daha devam edecek. İstanbul’a yağan kar gayet normal. Barajların olduğu bölgelerde kar yağışı biraz daha fazladır. Bunun su toplama havzalarına büyük faydası var. Kar yavaş yavaş eriyecek ve dolayısıyla yüzde 46’larda olan doluluk oranı önümüzdeki hafta içerisinde yüzde 50’leri geçecektir” ifadelerini kullandı.

Baraja kar döktüler

Barajlardaki su seviyesinin artması için Sultangazi Belediyesi ilginç bir çalışmaya imza attı. Belediye ekipleri cadde ve sokak aralarından topladıkları karları Alibeyköy Barajı bölgesine döktü. Günde yaklaşık 150 kamyonla baraj bölgesine getirilen karların, İstanbul’un su ihtiyacına çare olması hedefleniyor. Barajlardaki su miktarları ise şöyle: Istrancalar’da yüzde 50.53, Terkos’ta yüzde 46.53, Sazlıdere’de yüzde 24.19, Alibey’de yüzde 54.37, Büyükçekmece’de yüzde 50.72, Ömerli’de yüzde 55.76, Darlık’ta yüzde 54.40, Elmalı’da yüzde 54.17, Kazandere’de yüzde 63.69 ve Pabuçdere’de yüzde 32.80.

‘Su seviyesi yüzde 30 arttı’

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros şunları söyledi:

“Yarın küçük bir yağış görünüyor. Ancak hava sıcaklıkları sıfır derecenin üzerine çıktığı için daha çok yağmur şeklinde kendini gösterecek. Barajlardaki su seviyesi 9 Ocak’ta yüzde 19.16 idi. 40 günde yüzde 30 arttı. Bu son derece sevindirici. Dünkü yağışla yüzde 50’yi geçer. Şubat ayında doluluk oranının bu seviyeye ulaşmış olması sevindirici bir haber.”