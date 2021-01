‘İstanbul’da su sorununa karşı planlarımız hazır’

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, insanların bir araya geldiği alanları halka kazandırmak istediklerini kaydetti. İstanbul’un su sorunu yaşamaması için belediyenin çeşitli planları olduğunu duyuran İmamoğlu, şunları söyledi:



“İstanbul’un kuraklık ve çevre sorunları, her gün gündemimiz. Her gün bu şehrin, daha fazla tahrip edilmeden, açıkçası kuraklığı da yaşamadan nasıl İstanbul’u yeşillendirebiliriz, güzelleştirebiliriz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İstanbul’un su sorunu yaşamaması için de A, B, C, D planlarımız söz konusu. Üst yönetim olarak bunu tartışıyoruz, konuşuyoruz, günlük değerlendiriyoruz. Şu anda, ne yazık ki Aralık ayında, mevsim normallerini 5’te 1’i altında bir yağışla geçti. Ocak ayı, iyi başlamadı. Yarından sonra, bir yağmurlu dönemi bekliyoruz meteorolojiden aldığımız bilgiye göre. Yaşayıp, göreceğiz. Bir yandan biz de sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. İstanbul’un öncelikleri ile ilgili konuşalım. Birinci sıra depremdir. Ne yazık ki, artık ikinci sıra kuraklıktır.”