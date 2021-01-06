İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan yerler...

İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintisi olacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ilçelerinin bazı mahallelerine su verilmeyeceğini açıkladı. Vatandaşlar ise suların geleceği gün ve saat ile ilgili detayları araştırıyorlar. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.