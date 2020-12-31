İstanbul'da susturuculu silahla saldırı! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih Beyazıt’da bulunan bir iş hanındaki para transfer merkezinde geçen pazartesi günü meydana gelen susturuculu saldırının detaylarına DHA ulaştı. İddialara göre, tezgahtarlık yaptığı öğrenilen 29 yaşındaki Fatih H., olay günü handaki para transfer merkezine gelerek yurtdışına para göndermek istediğini söyleyerek öncesinde keşif yaptı.

Birkaç saat sonra aynı iş yerine bu kez susturucu tabancayla gelen Fatih H., Suriyeli iş yeri sahibi 23 yaşındaki Mohamad Alyafi’ya ateş etti, bu sırada iş yerinde bulunan Suriye’li 45 yaşındaki Muhanad Al Makki’yi de kolundan yaraladı. Olay sırasında iş yerinde bulunan Hani A., adlı Suriyeli genç de saldırganın üzerine atlayarak onu etkisiz hale getirdi. Olayı duyan iş hanındaki diğer iş yeri sahiplerinin yardımıyla saldırgan yakalandı. Darp sonucu yaralanan saldırgan Fatih H., ile kolundan yaralanan Muhanad Al Makki kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden Mohamad Alyafi’nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

300 BİN DOLANDIRMIŞLAR

Hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatih H'nin ilk ifadesinde, “Başka bir Suriyeli grup iş yeri sahibine 300 bin dolar vermiş ancak geri vermemişler. Dolandırılmışlar. Benimle irtibata geçtiler ben de saldırıyı yaptım" dediği öğrenildi. Fatih H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.