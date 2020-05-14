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14.05.2020 - 13:08 | | DHA

İstanbul'da takside şok! Müşteri gibi bindi, yaptıklarıyla dehşete düşürdü

DHA'nın son dakika olarak geçtiği haberde; Arnavutköy'de bir taksiye müşteri gibi binen gaspçı, bıçak tehdidi ile sürücünün cebindeki paraları alarak kaçtı. O anlar taksinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da takside şok! Müşteri gibi bindi, yaptıklarıyla dehşete düşürdü

Arnavutköy'de taksi şoförünü durduran yüzünde corona virüs salgını nedeniyle kullanılan maske bulunan bir kişi arka koltuğa oturarak gitmek istediği yeri söyledikten sonra cebinden bıçak çıkardı. Taksi şoförünün boynuna bıçağı dayayan kimliği belirlenemeyen soyguncu tüm paraların kendisine verilmesini istedi. Taksi şoförü çaresiz cebindeki paraları çıkarıp verirken, arka koltukta oturan kişi aracın durdurulmasını istedi.

Taksi şoförü aracı durdurunca gaspçı kapıyı açarak hızla uzaklaştı. Bir süre olayın şokunu üzerinden atamayan taksi şoförü daha sonra polisi arayarak yardım istedi. Polis, araçtaki kameralar tarafından saniye saniye görüntülenen soygun anını inceleyerek soyguncuyu tespit ederek yakalamak için çalışmalara başladı.

İstanbulda takside şok Müşteri gibi bindi, yaptıklarıyla dehşete düşürdü

 

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