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24.12.2020 - 16:37 | | DHA

İstanbul'da terör operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

İstanbul'da Marksist Leninist Komünist Parti(MLKP) terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranması bulunan ve örgütün il sorumluları arasında olduğu değerlendirilen Uğur O. yakalanarak gözaltına alındı. Uğur O. polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da terör operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı koordineli olarak terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik ortak çalışma yaptı. Terör örgütünün İstanbul sorumlularından olduğu değerlendirilen ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranması bulunan Uğur O.'nun saklandığı adres belirlendi. Ardından geçtiğimiz salı günü düzenlenen operasyonda Uğur O. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülerek sorgulanan şüpheli Uğur O. buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Yakalanacağını anlayınca intihar ettiBursa'da gece yarısı buluştuğu arkadaşı Hakan Doğan’ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra 110 kilometre mesafe giderek, park ettiği otomobilinde uyuyan Aybars Y. uyandığında polisleri görünce aynı tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.
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