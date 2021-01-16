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16.01.2021 - 03:05 | | AA

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG ile sözde kırsal alan kadroları içerisinde faaliyette bulundukları ve yasa dışı yollarla İstanbul'a geldikleri belirlenen 5'i Suriye uyruklu 9 şüphelinin eylem arayışı içerisinde oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

İstanbulda terör örgütü PKKya yönelik operasyon

Söz konusu soruşturma kapsamında, Bağcılar, Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane ve Sancaktepe'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

İstanbulda terör örgütü PKKya yönelik operasyon

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