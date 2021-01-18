İstanbul’da “Tırnakçılara” operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin telefonları dinlemeye alındı. Yapılan dinlemelerde şüphelilerin özellikle döviz bürolarından ve bankalardan çıkan kişileri hedef aldığı tespit edildi. Şüphelilerin hedef kişileri takip ederek bir anda etrafını sardıkları ve kavga senaryosu kurarak mağdurların dikkatlerini dağıtarak paralarını çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin bu senaryo ile 16 eylem gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelilere operasyon düzenleyen polis 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 9’u İstanbul 2’si Diyarbakır’da bulunan 11 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.