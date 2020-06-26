İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yüzde 63'e çıktı

Haftanın son gününün akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Saat 19.00 itibariyle araç yoğunluğu yüzde 63'e çıktı. Özellikle D-100 Karayolu Edirne istikametinde; Okmeydanı'ndan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk yaşandı. Öte yandan TEM Otoyolu Mahmutbey Gişelere kadar da araç yoğunluğunun oluştuğu görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.