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13.02.2020 - 09:18 | | DHA

İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama! Arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama! Arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için tramvayı kullananlar arıza nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı. Topkapı-Mescid-i Selam hattındaki duraklarda yoğunluk oluştu. Anonslar sonrası tramvaydan inenler diğer toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında enerji kesintisi olduğu kaydedildi.

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