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11.01.2021 - 09:57 | | DHA

İstanbul'da uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bağcılar'da polisin bir süreden bu yana takip ettiği 'torbacı' olarak nitelendirilen sokaktaki uyuşturucu satıcısı 3 kişinin yakalanma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süreden bu yana takip ettikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak için harekete geçti. Ekipler, üzerlerinde bir miktar uyuşturucu bulunan 3 şüpheliyi kaldırımda yürürken yakalarken, yoldan geçenler ne olduğunu anlayamadı.

Yere yatırılarak kelepçelenen 3 şüpheli sorgulanmak üzere Bağcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Yapılan operasyon bir işyerinin kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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