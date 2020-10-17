MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon
ABONE OL
17.10.2020 - 09:34 | | AA

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

Kartal’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon
Haberin Tüm Fotoğrafları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kartal’da “torbacı” diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis helikopteri ve özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerdeki aramalar devam ediyor.

Gence şehri Elbrus füzeleriyle vuruldu!Ermenistan ordusu, dün gece saat 01.00 sularında Gence şehrine Elbrus füzeleri ile saldırdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

FSM'de intihar girişimi trafiği kilitledi

FSM'de intihar girişimi trafiği kilitledi

Sıradaki Haber