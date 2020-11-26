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26.11.2020 - 09:35 | | İHA

İstanbul'da vatandaşlara korku saldılar! Caddeye gelen hemen kaçıyor

Göktürk’te bir grup başıboş köpeğin caddeden geçen vatandaşları ve motosikletli kuryeleri kovalamaya başlaması mahallelide korkuya sebep oldu. Vatandaşların köpekleri sopayla kovaladığı anlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da vatandaşlara korku salan başıboş köpekler
İstanbul'da vatandaşlara korku salan başıboş köpekler
İstanbul'da vatandaşlara korku salan başıboş köpekler
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Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi Çeşmebaşı Caddesi’nde çok sayıda başıboş köpek caddeden geçen motorlu kuryeler ve vatandaşlara saldırdı. Kendi aralarında da kavga eden köpekler, mahalleli ve etraftaki insanları korkutmaya başladı. Vatandaşların dışarıya çıkmaya korktuğu semtte, birbirine girdiğini gören bir vatandaş sopayla köpekleri kovaladı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER MAHALLEDE KORKU SAÇTI

Görüntülerde, motorlu kurye köpeklerden kaçmak isterken karşı şeritten gelen bir otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Bu durumdan rahatsız plan vatandaşlar köpekleri için önlem alınmasını istiyor.

 

 

 

 

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