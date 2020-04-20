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20.04.2020 - 07:59 | | DHA

İstanbul'da yanan otomobilden ceset çıktı

İstanbul Kartal'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yanan aracın içerisinde ceset bulundu.

İstanbul'da yanan otomobilden ceset çıktı

Olay, Çarşı Mahallesi Dolayoba Caddesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halindeki  bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Otomobil alev alev yanarken zaman zaman patlama sesleri duyulduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede otomobili söndürürken içerisinde ceset olduğunu görüp polis ekiplerine bilgi verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek olay yerinde bekleyenleri uzaklaştırdı. 

EKİPLER ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALDI

Kartal Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri yaklaşık iki saat delil araştırması yaptı. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cesedin kime ait olduğu henüz tespit edilmezken otomobilden çıkarılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla  ilgili  geniş çaplı soruşturma sürüyor. 

“PATLAMA SESİNİ DUYUNCA DIŞARIYA ÇIKTIM"

Patlama seslerine uyanan bir vatandaş köpeğiyle birlikte çıkarak olayla ilgili, "Evde oturuyorduk. Bir patlama oldu sese dışarı çıktık. Bir baktım araba yanıyor. Bende su attım, itfaiyeye haber verdik. Ben eve geldiğimde arabanın içerisinde bir kişi vardı. Bir anda patlama sesleri oldu. O andan itibaren köpeğimle birlikte dışarı çıktım" dedi.

Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 127 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 86 bin 306, can kaybının 2 bin 17, iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu duyurdu.
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