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17.02.2021 - 12:48 | | DHA

İstanbul'da yanan otomobili kartopu atarak söndürdüler

Ümraniye'de otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü yangın söndürme tüpüyle müdahale etse de başarılı olamadı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kartopu atarak yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşların karla müdahalesi sonrası alevler bastırıldı.

Olay dün öğle saatlerinde İstanbul Ümraniye Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü caddede ilerlediği sırada otomobilinin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü araçtan inerek yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Müdahale yetersiz kalınca alevler kısa sürede büyüdü.

İstanbulda yanan otomobili kartopu atarak söndürdüler

Çevredeki vatandaşlar kartopu ve yerden biriktirdiği karlarla yangına müdahale etti. Vatandaşların karla müdahalesi sonrası alevler bastırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak yangını tamamen söndürdü.

Otomobilde hasar meydana gelirken, vatandaşların kartopu atarak yangına müdahalesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbulda yanan otomobili kartopu atarak söndürdüler

 

İstanbul'da yanan otomobili kartopu atarak söndürdülerÜmraniye'de otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü yangın söndürme tüpüyle müdahale etse de başarılı olamadı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kartopu atarak yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşların karla müdahalesi sonrası alevler bastırıldı.
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