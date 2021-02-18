18.02.2021 - 17:20 |
İstanbul'da yarın okullar tatil mi, yüz yüze eğitim olacak mı?
İstanbul'da 18 Şubat Perşembe günü kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime yine ara verilmişti. Bugün kar yağışı yok ve yarınki durum merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler cuma günkü durumu merak ediyor. İstanbul'da yarın okullar tatil mi, yüz yüze eğitim olacak mı?
Pazar günü başlayan kar yağışı çarşamba gününe kadar devam etti. Bugün de öğrenciler yüz yüze eğitime geçemezken yarınki durum merak ediliyor. Sıklıkla sorulan soru ise "İstanbul'da yarın okullar tatil mi, yüz yüze eğitim olacak mı?" şeklinde...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Konuya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya henüz bir açıklama yapmazken yarın yüz yüze eğitime başlanması bekleniyor.
Beştepe'deki törene damga vuran an! 18 yıl sonra...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 'Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuşma yaptı. Erdoğan, 'Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler' dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003 yılında Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı.