Pazar günü başlayan kar yağışı çarşamba gününe kadar devam etti. Bugün de öğrenciler yüz yüze eğitime geçemezken yarınki durum merak ediliyor. Sıklıkla sorulan soru ise "İstanbul'da yarın okullar tatil mi, yüz yüze eğitim olacak mı?" şeklinde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konuya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya henüz bir açıklama yapmazken yarın yüz yüze eğitime başlanması bekleniyor.