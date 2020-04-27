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27.04.2020 - 09:08 | | DHA/İHA

İstanbul'da yasak kalktı, işe gidenler yola çıktı

 Dört günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da araçlar yola çıktı. Dört günlük yasakta İBB trafik yoğunluğu haritasında yüzde 1'lere düşen trafik, pazartesi sabahı saat 08.00 itibariyle yüzde 11'leri buldu.

İstanbul'da yasak kalktı, işe gidenler yola çıktı

23 Nisan’dan bu yana etkili olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00’da sona ermişti. Bu nedenle sabah saatlerinde işlerine gitmek zorunda olan vatandaşlar yollara çıktı. 

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan yollar, yasağın kalkmasının ardından normale döndü.

Toplu taşımayı kullanmak zorunda olan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına riayet gösterdikleri göründü.

TEM Karayolunda da araç trafiği yaşandı.

 

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, işe gitmek zorunda olanlar yola çıktı23 Nisan’dan bu yana etkili olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00’da sona ermişti. Bu nedenle sabah saatlerinde işlerine gitmek zorunda olan vatandaşlar yollara çıktı. Toplu taşımayı kullanmak zorunda olan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına riayet gösterdikleri göründü.
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