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31.05.2020 - 11:09 | | DHA

İstanbul'da yollar boş ama... Vatandaşın otobüs isyanı!

Corona virüs salgını nedeniyle uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'da yollar boş kaldı. Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da seferlerin az olması ve kısıtlı sayıda yolcu uygulaması nedeniyle birçok vatandaş duraklarda otobüs bekledi.

İstanbul'da yollar boş ama... Vatandaşın otobüs isyanı!
Mecidiyeköy'de duraklarda otobüs beklediler
Mecidiyeköy'de duraklarda otobüs beklediler
Mecidiyeköy'de duraklarda otobüs beklediler
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Sabah işine gitmek için Mecidiyeköy durağına gelen Hüseyin Şahin "Dün iki saat bekledim. Bugün de yarım saattir bekliyorum. Büyükşehir Belediyesi ek sefer koyması gerekirken aksine seferleri kaldırıyor .Bölge şefleri, bölge amirleri arabaların giriş kalkışlarıyla oynuyor.Şu an bekliyoruz. Belki işimize geç kalacağız belki de işimizden olacağız.Araçlar bir saat veya bir buçuk saat arayla geliyor. Biz burada hepimiz mağduruz" dedi.

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