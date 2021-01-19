19.01.2021 - 11:15 | | DHA
İstanbul'da yollar buz pistine döndü
İstanbul Eyüpsultan'da bu sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar buza pistine dönen sokaklarda zor anlar yaşadı. Vatandaşların yürümekte zorlandığı bazılarının düştüğü görüldü.
İstanbul'da dün etkili olan kar yağışının ardından İstanbul Valiliği bu sabah için don uyarısında bulunmuştu. Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Sürmeneliler Sokak'tan caddeye inmek isteyen vatandaşlar, yerde oluşan buzlu alanda yürürken zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların yürümekte zorlanarak dengesini kaybedip düştükleri görüldü.
Vatandaşlar işlerine gidemediklerini ve yeterince tuzlama yapılmadığını söyledi. Bazıları ise Uludağ'ı buraya getirdiklerini bu şekilde kaymanın eğlenceli olduğunu belirtti.
Bazı vatandaşların ellerindeki poşetlerle iş yeri önlerini tuzladıkları görüldü. Araç sürücüleri de buz pistine dönen sokakta zor anlar yaşadı.
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