İstanbul'da yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, yarın okullar açılacak mı? Vali Yerlikaya'dan açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Tüm Türkiye'de 8. ve 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitimin 15 Şubat itibariyle başlayacağı duyurulmuştu. Marmara Bölgesi'nde hafta sonu başlayan kar yağışı bölgede hala etkisini sürdürmeye devam ediyor. 15-16 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da yüz yüze eğitime iki gün süre ile ara verilmişti. Peki İstanbul'da yarın yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte Vali Yerlikaya'nın yeni açıklaması...

İSTANBUL'DA YARIN YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel izinli sayılacaktır'' dedi.