İstanbul’daki evsizler: Bizi görmezden gelmeyin

Hayatlarının daha da zorlaştığını söyleyen sokakta yaşayanlar, para veren, giysi ve yiyecek getirenlerin virüs korkusu nedeniyle artık yanlarına bile yaklaşmadığını söylüyor. Konuştuğumuz sokak sakinleri “Bizleri kötü insanlar olarak görebilirsiniz ama biz artık burada yaşamaya mecburuz. Sadece bizi görmezden gelmeyin. Bize el uzatın” diyor.

'Ne kadar yalnızsan o kadar güvendesin'

57 yaşındaki Servet Açar doğduğundan beri sokaklarda olduğunu anlatıyor. İnsanların kendisine uzun uzun baktıklarında çok üzüldüğünü belirten Açar, şunları söylüyor: “Sokakta yatanların büyük bölümü bir şekilde suça karışıyor. Kendini korumak çok zor. Ben bir battaniye alıyorum. Eğer onu yanımda taşımazsam çalıyorlar. Gece gelip üstümden bile alıyorlar. Hapishane geçmişim olduğu için iş bulamıyorum. Bazı insanlar 50-100 lira yardım ediyor. İşte ne yapıyorsam bu parayla yapıyorum. Belediyeler bazen kamplara götürüyor ama oralar daha tehlikeli, sürekli kavga çıkıyor. Sokakta ne kadar yalnızsan o kadar güvendesin. Sadece insanlar bizlere yanımızdan geçerken bir el uzatsın yeter. Ben bana verilenin yarısıyla zaten kedilere mama alıyorum.”

‘Sokak suça itiyor’





Mardinli Hasan Yüksel, 21 yaşında. Ailesiyle ters düştüğünü söyleyen Yüksel 13 yıldır sokaklarda yaşıyor. “Sürekli babama kızıp evden çıkıyordum. Bir seferinde artık geri dönmedim” diyen Yüksel, günlük 40-50 lira gelirle hayata tutunduğunu anlattı: “Sokakta kalınca insan suça sürükleniyor. Siz suçtan kaçsanız da suç sizi gelip buluyor. Zamanla hırsızlık, uyuşturucu ve silah suçlarına karıştım. 17 yıl ceza aldım ama saldılar. Kâğıt ve demir toplayıp satıyorum. Günde 40-50 lira beni hayatta tutuyor. Arada 17 liraya banyo oluyorum.”

Köprü altı onun evi





Hakkı Üzüm askerlikten sonra kendisini sokaklarda bulduğunu söylüyor. Normalde inşaatlarda çalışan Üzüm uzun süredir iş bulamamış. 13 yıldır sokakta kalan Üzüm, “Ben hurda ve kâğıt toplayarak geçiniyorum. Bir yerden para da gelmiyor. 4 kişi köprünün altındaki boşlukta kalıyoruz. Ama bir şekilde hayatta tutunuyoruz” diye konuştu.