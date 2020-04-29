MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'daki o görüntüler şoke etmişti... Serbest bırakıldı
ABONE OL
29.04.2020 - 15:19 | | DHA

İstanbul'daki o görüntüler şoke etmişti... Serbest bırakıldı

İstanbul Fatih, Eminönü Meydanı'nda dün sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul'daki o görüntüler şoke etmişti... Serbest bırakıldı

Eminönü Meydanı'nda Yeni Cami önünde bulunan güvercinleri 34 BIZ 074 plaka sayılı aracıyla ezen şüpheli Üsame E'nin, yaklaşık 15-20 güvercini öldürdüğü belirtilmişti.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Üsame E. bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Nöbetçi savcılıkça sorgusu yapılan şüpheli Üsame E. hakkında adli kontrol kararı uygulanması talep edildi.

Savcılık sevk yazısında, alınan ifadeler, kamera görüntüleri ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde şüphelinin Eminönü Meydanı'yla özdeşleşmiş güvercinlere kasten çarpmak suretiyle zarar verdiği belirtilerek "Kamu malına zarar verme" suçundan adli kontrol talep edildi. 

İMZA ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Nöbetçi İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Üsame E. evine en yakın karakola imza şartıyla serbest bırakıldı. Üsame E. hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca ayrıca işlem yapıldığı da öğrenildi. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Herkesi isyan ettirmişti! İfadesi ortaya çıktı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Aracını güvercinlere sürdü! Bu nasıl vicdansızlık...
İstanbul'da makas terörü! Dehşete dürüşen anlarİstanbul Büyükdere Caddesi’nde makas atarak ilerleyen bir otomobil adeta dehşet saçtı. Otobüs durağında sona eren zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazaya sebebiyet veren 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken, kaza anı saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uçuşlar ne zaman açılacak? İç ve dış hat seferleri ne zaman başlayacak?

Uçuşlar ne zaman açılacak? İç ve dış hat seferleri ne zaman başlayacak?

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Bursa'da 2 katlı ev yandı

Bursa'da 2 katlı ev yandı

Sıradaki Haber