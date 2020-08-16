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16.08.2020 - 11:50 | | DHA

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları kamerada

Kağıthane, Kadıköy ve Eyüpsultan'da, düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ve 14 bin 360 lira para ele geçirilirken 6 kişi yakalandı. Operasyon anları kameralara yansıdı.

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 10 Ağustos Pazartesi günü Kağıthane, Kadıköy ve Eyüpsultan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi yakalandı. Ayrıca 1 kilo 13 gram gram esrar maddesi, 20 adet hint keneviri bitkisi, 2 kilogram bonzai, 1 kilogram kubar, 36,48 gram kokain, 173 gram marihuana maddesi, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 360 TL para ve 26 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anları kameralara da yansıdı.

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