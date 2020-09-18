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18.09.2020 - 17:07 | | DHA

İstanbul'dan Bursa'ya gidip hırsızlık yapan 4 kişi Balıkesir'de yakalandı

İstanbul’dan Bursa'ya gelerek üç ayrı evden 70 bin lira değerinde eşya çaldıkları belirtilen 4 şüpheli, Balıkesir’in Edremit ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedilen, 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'dan Bursa'ya gidip hırsızlık yapan 4 kişi Balıkesir'de yakalandı

​Olay, geçen çarşamba günü merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aynı mahalledeki 3 ayrı evden hırsızlık ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Evlerin yakınlarındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir otomobille gelen 4 hırsızın birbirinin yardımıyla evlerin balkonlarına tırmandığını tespit etti. Şüphelilerin, İstanbul'dan gelen ve 45 ayrı suçtan kaydı bulunan K. K. (24), 46 ayrı suç kaydı bulunan A.O. (18), 16 ayrı suç kaydı bulunan Ş.K. (20) ile 30 ayrı suç kaydı bulunan A.Y. (19) olduğunu belirledi.

İstanbuldan Bursaya gidip hırsızlık yapan 4 kişi Balıkesirde yakalandı

PANSİYONDA YAKALANDILAR

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen hırsızlık büro amirliği ekipleri, 4 şüphelinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir pansiyonda kaldığını tespit etti. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçen Bursa polisi, hırsızları yakalamak için dün Edremit’e gitti. Pansiyona baskın düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi de yakalayarak, gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Bursa’ya getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin hırsızlık yaparken kayda alındıkları güvenlik kamera görüntülerinde, birbirinin ellerine çıkarak balkonlara tırmandıkları o esnada aşağıda kalanların ise gözcülük yaptıkları görüldü.

 

 

Taha Akyol'u 43 bin dolar dolandırdığı iddia edilen şüpheliler adliyede!Kendilerini polis olarak tanıtarak gazeteci- yazar Taha Akyol'un, banka hesaplarını boşaltmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Aynı kişilerin Taha Akyol'un oğlu Ertuğrul Akyol'un 43 bin dolarını çaldıkları öğrenildi. Ertuğrul Akyol'un para dolu çantayı şüphelilere verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek ifade veren Taha Akyol "Ben gazetecilikten önce Ceza avukatlığı yapıyordum. Neredeyse beni bile kandırıyorlardı. Vatandaşlarımız çok dikkatli olsunlar" dedi.
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