İstanbul’dan göç nüfusu azalttı

Koronavirüs salgını sonrası eski cazibesini yitiren İstanbul’un artık nüfusu da azalmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), verilerine göre İstanbul’un nüfusu, 2020 yılında 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Her geçen yıl artış gösteren mega kentin nüfusunda, 2001 yılından bu yana ilk kez gerileme yaşandı. Bu tabloda, geçim sıkıntısı nedeniyle köyüne dönmek zorunda olanlar önemli rol oynadı. Onların tersine göçüne ise Milliyet tanıklık etti. Her ikisi de pazarcılık yaparken işleri bozulan Konya Beyşehirli Bayram ailesi ile Tokat Erbaalı Yıldırım ailesi, İBB nakliye desteğiyle köylerinin yolunu tuttu.

32 yıl önce Konya Beyşehir’den İstanbul’a taşınan Ahmet Bayram, pazarcılık yaparak hayatını devam ettirdiğini fakat salgınla birlikte iş yapamaz hale geldiğini söyledi. Doğduğu topraklarda tarımla uğraşarak hayatını devam ettireceğini anlatan Bayram, “Pazarlarda çalışıyordum. Yaştan dolayı da çalışamaz hale geldim. 53 yaşındayım. Kimse iş vermiyor. Köyümüze dönüp sebze ve meyve üreteceğim. Geçim şartları zorlaşıyor. Düzenli bir gelirim yok. Burada her ay kira ödüyordum. Salgın olmasaydı idare edebilirdik ama artık taşınmaya mecburuz” dedi.

‘Çiftçilik yapacağım’

Geçinemediği için memleketlerine dönen Ercan ve Ayşe Yıldırım çifti de memleketlerinde hayvancılıkla uğraşacaklarını kaydetti. Aile, bir yandan yeni bir hayat kurmanın sevincini yaşarken en çok da torunlarını daha az göreceklerine üzüldüklerini söyledi.

Pandemiyle birlikte elindeki birikmiş parasının bitmesiyle borçlanmaya başladığını söyleyen Ercan Yıldırım, memleketleri Tokat Erbaa’ya taşınarak tarım ve hayvancılıkla uğraşacaklarını söyledi. İstanbul’da hayatlarını devam ettirmekte zorlandıklarını söyleyen Yıldırım, “Eşimle birlikte pazarcılık yapıyorduk. Bıraktık. Toprakla uğraşmak istiyoruz. Buradaki hayat bizi sıkmaya başladı. Biz iki yıldır taşınmayı düşünüyorduk. Tarım Bakanlığı’ndan bize sera desteği çıktı. Bu ay içinde destek ücretimiz bize teslim edilecek. Biz de memleketimizde çiftçilik ile uğraşacağız. Pazarcılıktan gelirimiz düşünce hibe desteğinin çıkması bize can suyu gibi geldi. Çocuklarımıza taşınacağımızı söylediğimde benim bu kararımı destekleyerek yakında kendilerinin de memlekete taşınmak istediklerini söylediler” diye konuştu.

‘Nasip bu zamana’

İstanbul’un kalabalığından çok bıktığını belirten Ayşe Yıldırım ise sadece geride kalan 2 yaşındaki torunundan ayrılacağı için hüzünlü olduğunu söyledi. Yıldırım, “Memleketimde toprakla uğraşmak istiyorum. Buranın kalabalığından ve gürültüsünden bıktım. Nasip bu zamanaymış” dedi.

‘Bizim için zor’

23 yıldır oturduğu apartmandan ayrılmanın hüznünü yaşayan Fatma Bayram, hasretlik zor ama yapacak başka bir seçeneklerinin olmadığını söyledi. Bayram, “Eşim iş bulamayınca gitmek istediğini söyledi. Ben de durumu gördüğüm için gidelim dedim. Taşınmak benim için zor olacak. Burada torunlarım kalıyor. Hasretlik olacak ama yapacak bir şey yok. Eşim nerdeyse bir yıldır işsiz. İş olmayınca da olmuyor. Şu ana kadar kiramızı çocuklarımız verdi. Düzenli bir işin yoksa İstanbul’da yaşamak zor. Kirayı veriyorsun fatura geliyor. Yeme içme zaten pahalı. En azından memleketimizde yiyeceğimizi üretiriz” diye konuştu.

Arkadaşımız Gülden Çoktan, İBB tarafından memleketlerine taşınan ailelerle görüştü.

Aileleri İBB taşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından eşyalarını maddi durumlarından ötürü memleketlerine taşımakta sıkıntı yaşayan vatandaşlar için nakliye konusunda yardım yapılıyor. İsteyen ailelere nakliye yardımının yanında dönüş için otobüs biletleri de satın alınıyor. Bunun için İBB’ye başvuru yapılması şart. Yapılan başvurular incelenip uygun bulunan ailelerin eşyaları İBB tarafından taşınıyor.

Ercan-Ayşe Yıldırım çifti